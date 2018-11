China zet beste beentje voor

Sjanghai staat volledig in het teken van de China International Import Expo. Ⓒ Foto Reuters

Sjanghai - Twee oudere mannen in oranje hesjes lopen keuvelend door de buurt. Ze groeten twee dames met dezelfde oranje petjes op hun grijze krullen. Door het hele centrum van Sjanghai lopen duizenden vrijwilligers de orde te bewaken. De vijfdaagse China International Import Expo (CIIE) die maandag begint, is minstens zo groots aangepakt als de G20 in 2016.