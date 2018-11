Nieuwe sancties tegen Iran

Trump parafraseerde Game of Thrones op Twitter en Iran reageerde gisteren op Instagram. Ⓒ Foto’s Twitter / Instagram

TEHERAN - Begint vandaag de winter in Iran? Vanaf vandaag gelden strenge Amerikaanse sancties tegen het land, die door Donald Trump werden aangekondigd met een strijdlustige ‘filmposter’ en een verwijzing naar de angst voor de barre, lange winter in de populaire tv-serie Game of Thrones. Maar er zijn volop twijfels of de sancties effectief genoeg zullen zijn om het regime in Teheran op de knieën te dwingen en te laten instemmen met twaalf strenge Amerikaanse eisen.