Vrouw wil bij man blijven die haar 46 keer stak

14 steekwonden in de borststreek, 4 in belangrijke organen, 10 in haar maagstreek en 18 steekwonden verdeeld over de rest van haar lichaam. Haar echtgenoot takelde Shannon begin januari flink toe. Ze liep een klaplong op en overleefde de aanval maar net, zo melden Britse media.

„Ik dacht dat ik zou sterven, dat ik eigenlijk al dood was”, zei het slachtoffer afgelopen week in de rechtbank. Haar moordlustige echtgenoot stopte pas toen zijn ouders en oom bij hun woning arriveerden.

De aanval vond plaats nadat Shannon twee weken eerder ontdekte dat haar man vreemd was gegaan tijdens een avond stappen. In een brief beschreef de vrouw dat ze al langer bang was voor haar echtgenoot en dat ze hem had zien veranderen. Daarom besloot ze de bewuste avond op de bank te slapen. Toen ze wakker werd, zat de dader met een mes bovenop haar.

Door de rechter werd echtgenoot Michael veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar wegens poging tot moord. „Je vrouw heeft ongelofelijk veel geluk dat ze dit heeft overleefd. Dit was een meedogenloze en afschrikwekkende aanval op haar. Het was gruwelijk, en als ik kijk naar de foto’s van haar lichaam en de plaats delict, kan ik zien hoeveel bloed ze verloren heeft en de littekens die haar voor de rest van haar leven zullen bijblijven”, zei de rechter tijdens de uitspraak.

Shannon zei tijdens de rechtszaak dat ze haar echtgenoot alweer heeft vergeven en dat ze hem trouw blijft. Als hij over 20 jaar weer op vrije voet komt, is ze naar eigen zeggen van plan een gezin met hem te stichten.

