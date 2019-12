’Ieder jaar met Top 2000-café afsluiten’

Honderdvijftig mensen mogen per keer een half uur aanwezig zijn bij het liveprogramma. Sommige mensen moeten zich tien uur in Hilversum vermaken voordat ze naar binnen mogen. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Tussen kerst en oud en nieuw weet je een aantal dingen zeker: het vuurwerk en de oliebollen verlaten de schappen, de gelukswensen vliegen de deur uit en Nederlanders blikken massaal terug op het afgelopen jaar. Maar bovenal stroomt het Top 2000-café in Hilversum barstensvol. Een kijkje in het café. „Het is gewoon een achtbaan hier!”