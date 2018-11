Amsterdamse kunstenares doet verhaal na aanval op expositieruimte

Amsterdam - In 2015 wordt brand gesticht bij een galerie aan de Amsterdamse Ceintuurbaan. Er hangen twee nageschilderde covers van het Franse satirische blad Charlie Hebdo achter het raam. De volgende dag staat burgemeester Eberhard van der Laan op de stoep met een bos bloemen en een dinercheque. Hij drukt de maakster van de geschilderde covers op het hart niet zelf de media op te zoeken. Ze moet later in de krant lezen waarom.