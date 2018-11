Vrije loop voor de onderbuikgevoelens

Voor de zekerheid keek ik ook naar het acht uur Journaal. Daar trok Jeroen Overbeek zo mogelijk nog harder van leer. „Ze zorgen voor grote problemen. Ze horen in Nederland niet thuis”, aldus de nieuwslezer.

Tjonge.

Deze ferme taal maakte onderbuikgevoelens los waarvan ik nooit heb geweten dat ik ze onder de leden had. Als zelfs de zelfbenoemde ’onafhankelijke en betrouwbare’ nieuwsvoorziener niet eens meer de schijn van onpartijdigheid in de berichtgeving ophoudt en de vreemdelingenhaat in mij aanwakkert, wie ben ik dan om nog te zwijgen?

Alle watercrassula het land uit! Dit Australische vetplantje overwoekert de oorspronkelijke inheemse vegetatie in liefst vijf botanisch waardevolle duinvalleien op ons mooie eiland. Onze Hollandse duinen! De uitzettingsprocedure is weliswaar begonnen - de watercrassula wordt afgegraven en verplaatst naar grond waarop de invasieve exoot niet kan aarden - en over drie jaar moeten de duinen er weer net zo uitzien als vroeger. Maar vroeger is voorgoed dood.

Want wat denk je dat het kost om de boel „schoon te maken”, zoals het Journaal het zo ongezouten uitdrukte?

Vier miljoen euro. Van onze belastingcenten!

En wat doet die Aziatische hoornaar hier? Het agressieve monster, tweemaal zo groot als de oer-Hollandse huis-, tuin- en keuken limonadewesp, werd dit jaar voor het eerst in Zeeland gezien en is drie dagen geleden ook in Amsterdam gesignaleerd.

Waarom? Aziatië is een veilig land, daar is helemaal niets aan de hand, dus die hoornaar heeft hier helemaal niets te zoeken.

Deze gelukszoeker is ooit in Europa terechtgekomen door zich te verstoppen in een lading Chinees aardewerk, zo lees ik. Daar hebben de verzamelde Europese immigratie-, naturalisatie- en veiligheidsdiensten dus jammerlijk gefaald. Helemaal nu er deze zomer slachtoffers zijn gevallen na aanvallen van geradicaliseerde - of verwarde; daar is men nog niet over uit - wild om zich heen stekende hoornaars.

En dan vorige week, de nieuwe cijfers van de Voedsel- en Warenautoriteit. De tijgermug, ook uit Azionië, rukt verder op en is nu al in vijftien Nederlandse gemeenten opgedoken. Waaronder Amstelveen. Dan komt het wel erg dichtbij.

Opvang in de regio faalt, want ze komen bij bosjes en per boot naar Europa, lees ik. Ze brengen knokkelkoorts en zika waarmee alweer een eeuwenoude traditie, die van het oudhollandse wintergriepje, van ons wordt afgepakt. En wie eigen virus eerst roept, wordt weggezet als een boze witte man.

Nee, ik ben er wel uit aan welke kant ik sta.

Aan de goede.