Toezicht op burgemeesters aangescherpt

Zo controleren experts de route die burgemeesters afleggen van hun woning naar hun werk op mogelijk gevaarlijke plekken, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken tegen De Telegraaf. Vanaf volgende week is voor alle burgemeesters een zogeheten veiligheidsscan beschikbaar om dreiging tot een minimum te beperken, vertelt directeur Ruud van Bennekom van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Ook ontvangen beginnende burgemeesters een ’starterspakket’ om hun weerbaarheid te verhogen.

Als het dan toch misgaat, staat een team met (oud)politici en experts op het gebied van nazorg klaar om burgemeesters onder vuur op te vangen.

Drastische maatregelen zijn hard nodig, blijkt uit cijfers van het ministerie. In de periode mei 2017 - mei 2018 had 43 procent van de burgemeesters te maken met agressie en/of bedreiging. Dat gaat van schelden, discrimineren en chanteren, tot schoppen en slaan.

Onlangs moest burgemeester Wienen van Haarlem onderduiken na ernstige bedreigingen. Die noodsprong zorgde voor een massale steunbetuiging voor Wienen. Onderdeel van het nieuwe pakket maatregelen is de controle van ambtswoningen van burgemeesters een onderdeel, kondigde minister Ollongren eerder aan. Als huizen onveilig zijn wordt er onmiddellijk ingegrepen.

Directeur Ruud van Bennekom van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is blij met de steun. „Het gaat soms om advies over simpele dingen: parkeer je auto met de neus naar voren, zodat je snel weg kan.” Hij begint volgende week zelf als burgemeester in Bunnik en merkt op dat extra maatregelen hard nodig zijn.