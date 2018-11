Eventmanager helpt docent

1 / 2 1 / 2 Eventmanager Margreet Leguijt neemt de leraren veel werk uit handen. Ⓒ Rob de Jong

TILBURG - Een nieuwe functie is in opmars op de basisscholen: de eventmanager. Deze neemt de oneindige stroom te organiseren feesten en activiteiten over van de docenten, die zich weer kunnen bezighouden met lesgeven.