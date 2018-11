Vervuilde grond in nieuwbouwwijken Barneveld

Dat meldt Zembla op basis van een onderzoeksrapport van de Gelderse Omgevingsdiensten.

Vink liet in 2015 een grote partij grond, verontreinigd met de giftige stoffen styreen en DDT (landbouwgif) tegen de regels in herkeuren, waardoor het op papier schoon lijkt. Uit het rapport wordt duidelijk dat Vink in 2015 en 2016 de verontreinigde grond onder meer heeft toegepast in de nieuwbouwwijk Eilanden-Oost in Barneveld.

Het rapport is al vorig jaar zomer afgerond. Maar de toezichthouder, de provincie Gelderland, heeft er tot nu toe volgens het tv-programma niets mee gedaan. Op dit moment is niet duidelijk hoe schadelijk de vervuiling is voor mens en milieu.