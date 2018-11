Baggerschip botst op Oosterscheldekering; weg afgesloten

Een sleepboot was volgens Rijkswaterstaat onderweg om het zestig meter lange baggerschip vlot te trekken, maar doordat het hoogtij werd kwam het baggerschip vanzelf los. Drie opvarenden zijn van boord gehaald en de schipper heeft het gehavende baggerschip naar de vluchthaven van werkeiland Neeltje Jans gevaren.

De N57 over de Oosterscheldekering was enige tijd afgesloten, waardoor het verkeer via de Zeelandbrug moest omrijden. Tegen 08.00 uur was de weg weer open. Een inspectie moet uitwijzen hoe groot de schade aan de pijler is.

De Oosterscheldekering, onderdeel van de Deltawerken in Zeeland, verbindt Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland met elkaar.