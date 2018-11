Eerste migranten komen aan in Mexico-Stad

In Mexico-Stad zijn de migranten nog ongeveer achthonderd kilometer verwijderd van de grens met de Amerikaanse staat Texas. Vier weken geleden vertrokken ze uit Honduras, uit onvrede over armoede en geweld in hun thuisland. Duizenden mensen hebben zich bij de mars aangesloten.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de migranten meermaals opgeroepen terug te keren omdat ze volgens hem „hun tijd verdoen” en niet in de VS zullen worden toegelaten.