Wie profiteert van onze zorgpremies?

Marktwerking was het codewoord waarmee de zorg werd omgeturnd tot het systeem dat we nu kennen. Dat door dit systeem ziekenhuizen failliet gaan, is verontrustend.

Maar het feit dat diverse partijen (zelfs buitenlandse) staan te trappelen om de boel over te nemen moet iedereen die werkt aan goedkopere zorg, aan het denken zetten.

Je neemt geen bedrijf over als je geen winst denkt te kunnen maken. En een ziekenhuis is een bedrijf geworden.

Wie gaat hier met onze zorgpremies mooi weer spelen?

Jan Hulsegge, Goor