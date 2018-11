’Files te lijf met fly-overs’

Wij kunnen in Nederland op verkeersgebied een voorbeeld nemen aan andere landen, zoals de Verenigde Staten, China en Japan, waar metropolen met meer dan 20 miljoen inwoners niet ongewoon zijn. Nederland heeft 17 miljoen inwoners.

In de VS is het bijvoorbeeld gewoon om wegen boven elkaar aan te leggen. Zulke fly-overs zijn de eenvoudigste en goedkoopste manier om de wegencapaciteit te verdubbelen. Om de constructie lichter te maken zou op de bovenste weg het lichte verkeer en op de onderste weg het zware verkeer moeten rijden. Misschien is dit een idee om uit te werken?

R. van Dijk, Zevenbergen