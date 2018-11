Zwollenaar vast na steekpartij Leger des Heils

Ⓒ ANP

ZWOLLE - Een 61-jarige man uit Zwolle is aangehouden voor een steekpartij in een vestiging van het Leger des Heils in de Overijsselse hoofdstad. Een man van 39 is ernstig gewond naar een ziekenhuis gebracht. „Een steekvoorwerp is in beslag genomen”, aldus een politiewoordvoerster.