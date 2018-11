In witwassen gaan miljarden om

De berekening is wel gebaseerd op cijfers uit 2014. Dat komt omdat internationale criminaliteitscijfers van de afgelopen jaren nog niet officieel zijn vastgesteld. Maar volgens de onderzoekers, die de cijfers met 2004 hebben vergeleken, is de uitkomst van het onderzoek zeker van belang, omdat andere onderzoekers stellen dat er miljoenen omgaan in witwassen, maar het blijkt om miljarden te gaan.

„Het blijft lastig in te schatten wat deze cijfers voor de situatie van nu betekenen. Maar we hebben nu een vergelijking gemaakt met tien jaar geleden en we zien wel een stabiele trend”, aldus Joras Ferwerda van de Universiteit Utrecht, die het onderzoek deed in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Voor 90 procent is het geld afkomstig van drugshandel en fraude. Dat baart de onderzoekers zorgen omdat de fraude toeneemt. „Daar hebben we ook het minste zicht op. Er zijn veel verschillende vormen van fraude.”