’Formule 1 op Zandvoort wordt chaos’

Als fanatiek Formule 1-fan is het natuurlijk prachtig dat het hele circus naar Nederland zou komen, zeker met een landgenoot als Max Verstappen in de schijnwerpers.

Alleen is het natuurlijk van de zotte om dit in Zandvoort te laten gebeuren: op een beetje mooie dag staan nu al alle wegen daar van ’s ochtends tot ’s avonds volledig vast en is het een geweldige puinhoop, daar kunnen toch nooit die honderdduizenden extra bezoekers nog bij?

Niemand komt op tijd aan en naar huis gaan wordt overnachten, dat wordt een chaos. In Assen is ruimte genoeg en zou het goed te realiseren zijn. Getuigt allemaal van weinig realiteitszin, maar ja, als het voor de Oranjes is dan kan ineens alles!

A. Jansen, Roermond