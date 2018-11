’Assen kan Grand Prix goed gebruiken’

Wat zou het fantastisch zijn als de Grand Prix in Assen gehouden zou worden! Assen heeft al aangegeven dit aan te kunnen. Goed voor de werkgelegenheid in het Noorden.

Geen ergernissen over lange files. Zandvoort is geen optie. Het wegennet is te klein, te druk daar, parkeren is een probleem. Dus stress.

Niet langer over nadenken. Gewoon alles richten op het Noorden.

Jenny Brink