’Per boot naar F1 in Zandvoort’

Al die mensen via de lokale wegen of treinen naar de locatie vervoeren is een grote opgave. Maar is er ook gedacht aan tijdelijk drijvende aanlegsteigers in zee? Via de genietroepen van ons leger moet dat voor zo een mooi evenement perfect te organiseren zijn.

De mensen kunnen dan via Amsterdam-IJmuiden of Rotterdam met een schip aanmeren in Zandvoort voor het evenement, het circuit ligt immers naast het strand.

Directie Circuit Zandvoort succes met het organiseren.

Freek Hoekstra, Purmerend