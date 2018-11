Gebouwen ingestort in Marseille

Dat melden Franse media. Het is niet bekend of de gebouwen bewoond zijn en of er mensen in de gebouwen aanwezig waren op het moment dat de panden in elkaar stortten. Volgens een AFP-journalist ter plaatse zijn er in elk geval twee lichtgewonden gevallen, waarschijnlijk door vallen puin.

Ⓒ AFP

De brandweer van Marseille kreeg maandagochtend melding van de instorting van de gebouwen die elk drie verdiepingen tellen. Hulpdiensten zijn massaal toegesneld. Er wordt met een team met zoekhonden gezocht naar eventuele slachtoffers. Daarbij is de buurt afgezet omdat er nog puin naar beneden kan komen.

De gebouwen staan in het 1e arrondissement. Volgens Sabine Bernasconi, de burgemeester die verantwoordelijk is voor het stadsdeel, was het gebouw sinds twee weken onbewoonbaar verklaard en zou er dus officieel niemand in het pand aanwezig moeten zijn geweest.