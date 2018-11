Weer ’veel te warm voor de tijd van het jaar’

Dat meldt Weerplaza. De warmte is afkomstig uit het zuiden van Europa. Door een hogedrukgebied boven Oost-Europa weet de warme lucht uit het zuiden ons te bereiken. Naast warm blijft het de komende dagen ook droog.

Het is vrij bijzonder als het lokaal 20 graden of zelfs nog iets warmer wordt. Het kwam sinds 1901 maar zes keer eerder voor dat het in novembermaand 20 graden of meer was. Voor het laatst gebeurde dat op 3 november 2015, in Maastricht.