Binnen 3 jaar kregen zowel Zillah als haar man hersenletsel...

Het klushuis dat Zillah en Daniël (40) vijftien jaar geleden kochten, is nooit helemaal afgekomen. En nu kunnen ze de laatste verbouwing niet meer betalen. Zillah: "We krijgen geen hogere hypotheek, want we kunnen geen overlijdensrisicoverzekering meer afsluiten."

KLUSHUIS

Het begon allemaal als een sprookje. Vijftien jaar geleden kregen Zillah en Daniël verkering. Na vijf jaar kochten ze hun eerste huis in het Brabantse Hank. Zillah: "Ik was net voor mezelf begonnen als kapster, waardoor we maar een kleine hypotheek konden krijgen. Maar Daniël was een echte klusser, dus een klushuis was daarom een goede optie."

Het huis werd in de jaren die volgden stukje bij beetje aangepakt. Binnen twee jaar kregen ze twee zoontjes. Zillah: "Die jaren met jonge kinderen zijn voor alle ouders aanpoten. Het lukte ons niet om het hele huis af te krijgen, maar de schuur en bovenverdieping waren gedaan en de rest zou wel komen."

HERSENINFARCT

In augustus 2013 sloeg voor de eerste keer het noodlot toe: Zillah kreeg een herseninfarct. "Ik was toen 28 jaar. Na onderzoek bleek een hartafwijking de oorzaak van het herseninfarct. In mijn linkerboezem zat een gaatje, waardoor er een bloedprop naar mijn hersenen was geschoten.

Ik moest daarom zeven weken na het infarct aan mijn hart worden geopereerd, omdat er anders kans was op herhaling." Een jaar intensieve revalidatie volgde. "Onze zoontjes waren toen 2 en 1. Ik vind het jammer dat ik niet heb kunnen genieten van die tijd; ik kon bijna niets, niet eens hun kont afvegen.

Elke dag met het hele gezin ontbijten? Hoe dan!

ONBESCHOFTE OPMERKINGEN

Bijna drie jaar later werd het gezin opnieuw door het noodlot getroffen. Zillah: "Daniël viel tijdens het klussen in de schuur van de ladder. Hij kwam met zijn hoofd op de betonnen vloer terecht. Daardoor heeft hij hersenletsel opgelopen. In het begin veranderde zijn karakter daardoor; zei hij alles wat in hem opkwam.

Dan belde hij midden in de nacht op vanuit het ziekenhuis: 'Ik heb zó’n koppijn, je moet nu paracetamol voor me regelen.' Ik schrok me wild van zo’n telefoontje midden in de nacht. Ook maakte hij onbeschofte opmerkingen naar anderen.

VERBOUWING

Ik dacht echt: 'Als hij zo blijft, dan valt daar niet mee te leven.' Maar het is gelukkig bijgetrokken, ook al is hij vaker kortaf en opvliegender. Maar het hersenletsel is blijvend, hij heeft heel veel rust nodig. We zijn twee hersenkneuzen samen, haha."

De verbouwing van hun huis zelf afmaken, gaat niet meer. Zillah: "Daniël werkt vier uur per dag. Als hij thuiskomt, eet hij een boterham en gaat hij naar bed. Ik werk één ochtend per week als kapster. Ik heb er weleens over gedacht om een ander beroep te kiezen, maar ik kan mij niet meer concentreren op tekst. Dus opnieuw studeren zit er niet in.

'Mijn vader zit in een tehuis maar ik bezoek hem nooit'

INKOMEN

Het is al een heel gevecht om het hier thuis draaiende te houden. De jongens mogen alleen op woensdag en vrijdag een vriendje meenemen. Maar als ze allebei iemand meenemen, is dat eigenlijk al teveel. Ik vind het heel erg dat ze rekening met ons moeten houden en dat veel dingen niet kunnen."

Er is één ding dat het gezin nog graag wil. Zillah: "De benedenverdieping is nooit afgekomen, het is niet geïsoleerd, het dak van de aanbouw moet vervangen worden en de keuken is al dertig jaar oud… Maar we kunnen het niet bij elkaar sparen, want door onze arbeidsongeschiktheid is ons inkomen gedaald.

PENSIOEN

En als we ons huis verkopen en gaan huren, verkopen we eigenlijk ons pensioen. Want ik heb geen pensioen opgebouwd en zal dat door mijn hersenletsel ook niet kunnen gaan doen. En Daniël is voor 70% afgekeurd en bouwt maar voor 30% pensioen op. Ons huis is ons pensioen.

Een kleine verbouwingshypotheek erbovenop zouden we met passen en meten maandelijks kunnen betalen, maar we krijgen die niet vanwege onze gezondheid. Daarom ben ik nu een een doneeractie gestart. Zodat we straks hopelijk ons huis kunnen afmaken en eindelijk kunnen gaan genieten."