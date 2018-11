Nu al kritiek op de Geldmaat: ’een grap’ en ’legolisering’

Het nieuwe icoontje van de Geldmaat wordt op sociale media gefotoshopt in Teletubbies, bekritiseerd omdat het ’niet internationaal’ genoeg is en aangeduid als ’legolisering’.

„Welk bureau heeft hierop afgestudeerd?”, vraagt een communicatieadviseur zich af. Een creative director die werkte voor Coca Cola, KLM en Nike noemt het ’een grap’.

Begin 2019 begint Geldservice Nederland, een samenwerking van de drie genoemde banken, met het vervangen van het netwerk pinautomaten. Sinds het nieuws vanochtend bekend werd, worden banken bestookt met vragen.

Wat is de gedachte achter het netwerk eigenlijk? „Het gebruik van contant geld wordt steeds minder, maar de behoefte blijft bestaan”, legt Geert Eikelboom van Geldservice Nederland uit.

Bezuiniging?

Ordinair bezuinigen dus? Nee, zegt Eikelboom: in grote steden zijn er soms ’vijf automaten in een straal van honderd meter’ en dat is onnodig. De overbodige automaten zullen verdwijnen.

„Dit is niet bedoeld om op het platteland meer pinautomaten te kunnen sluiten”, zegt Eikelboom. „Juist andersom: je ziet nu automaten in rurale gebieden weggaan, maar als je de onnodige in grote steden weghaalt, kun je ze terugplaatsen op het platteland.”

Kritiek op logo

De kritiek op het logo en de naam van de Geldmaat herkent Eikelboom niet. „Wij zijn er trots op. Kinderachtig? Het is simpel, herkenbaar, vriendelijk, hulpvaardig”, vertelt hij over onder meer de smiley. „En geel trekt de aandacht, zo blijkt ook uit onderzoek.”

Dat de naam Geldmaat niet internationaal genoeg is, weerlegt hij. „Het is een Nederlands product, bedoeld voor Nederlandse consumenten. In gebieden waar we veel toeristen verwachten, komt er het woord ’cash’ bij.”