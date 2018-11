Geïnfecteerde slak doodt jongen

Sam Ballard was met vrienden wijn aan het drinken in de tuin toen het gezelschap een slak voorbij zag kruipen. De weddenschap was nog maar net uitgesproken, of de Australische jongen had het dier al doorgeslikt.

Een paar dagen later kreeg Ballard pijn in zijn benen. In het ziekenhuis stelden artsen vast dat hij een infectie had opgelopen van een potentieel dodelijke parasiet die normaal alleen bij knaagdieren voorkomt. Maar ook slakken kunnen geïnfecteerd raken als ze de uitwerpselen van ratten opeten.

Coma

Waar de meeste patiënten herstellen van de parasiet, raakte Sam in een coma. 420 dagen later ontwaakte hij daar pas uit. Ballard was verlamd aan armen en benen en ook zijn hersens waren aangetast.

Zijn moeder hoopte toen nog dat hij ooit weer zou kunnen spreken, maar de situatie werd alleen maar erger, schrijft News.com.au.

Drie jaar later mocht hij in een rolstoel het ziekenhuis verlaten. Maar Sam had 24 uur per dag intensieve zorg nodig. De familie moest zich diep in de schulden steken. Afgelopen zondag maakte het Australische tv-programma ’The Sunday Project’ bekend dat hij de strijd toch heeft moeten opgeven. „Vrijdag is Sam op 28-jarige leeftijd gestorven, omringd door zijn familie en trouwe vrienden. Zijn laatste woorden aan zijn moeder waren ’Ik hou van je’.”