Met Emile Ratelband bij de rechter: ’Biologische leeftijd 40 á 45’

ARNHEM - Het paspoort en rijbewijs van Emile Ratelband geven 69 jaar aan. Hijzelf houdt het eerder op 49 jaar, of misschien nog wel wat jonger. Daarom wil hij die officiële leeftijd laten aanpassen in zijn ’gevoelsleeftijd’. In die opvatting wordt hij naar eigen zeggen ondersteund door medische en psychische rapportages. „Mijn biologische leeftijd is in de medische wereld bepaald op 40 á 45 jaar. Eigenlijk word ik gewoon gediscrimineerd, als bijna-zeventiger. Dat merk ik regelmatig.”