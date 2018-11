’Failliete ziekenhuizen Flevoland in handen van CCN’

Hij is er vrij zeker van dat de ziekenhuizen worden overgenomen door Cardiologie Centra Nederland (CCN). ,,Ik kan me geen andere partij voorstellen. Woensdag in de namiddag weten we het'', aldus De Bruin. Wie de ziekenhuizen mag overnemen bepaalt de curator.

Volgens een woordvoerder van de IJsselmeerziekenhuizen is het nog helemaal niet zeker dat er woensdag al iets bekend is. ,,Vrijdag kwamen de laatste biedingen binnen en er moeten nog gesprekken gevoerd worden. In zo'n proces weet je nooit waar je tegenaan loopt. Woensdag is een streefdatum, maar het zou ook zomaar een week langer kunnen duren.''

Zaterdag werd bekend dat CCN bij de curator een doorstartplan heeft ingediend. Het plan biedt een ,,zo breed mogelijk palet aan zorg op alle vier de locaties Lelystad, Emmeloord, Dronten, Urk".

Partijen die het bankroete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam willen kopen, krijgen tot begin deze week de kans om een bieding te doen. De curatoren verwachten eind van de week meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de uitkomsten.