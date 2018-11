’Belasting op wassenbeelden’

Het hing in de lucht, na de actie tegen het roken en de verhoging van het parkeergeld is er in de Stopera wéér een ambtenaar die iets heeft verzonnen.

Amsterdam broedt op maatregelen om dagjesmensen belasting te laten betalen voor een bezoekje. Dat zou kunnen via een belasting op attracties zoals musea, Madame Tussauds en Artis.

Het creatieve brein van sommigen kent geen grenzen, zoals nu weer blijkt. Belasting heffen op attracties in de stad, alleen al voor het idee zou je een prijs moeten krijgen.

Echter de pijn in je buik van het lachen, vergaat je snel wanneer blijkt dat het gewoon serieus is.

De burgers van Amsterdam moeten er nog iets van vinden maar ik vraag me af of überhaupt van belang zal zijn.

Peter Borst, Beverwijk