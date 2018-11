Jongen (17) overleden na ongeluk met auto

De tiener reed op de Leijerpolderweg in Nieuwe Niedorp tegen een boom. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is hij daar in de nacht van zondag op maandag aan zijn verwondingen overleden.

De auto was zo aangepast, dat hij maximaal 25 kilometer per uur kon rijden. Voor zulke auto's is geen B-rijbewijs nodig. De jongen zat alleen in de auto. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.