’Zand en zout vol energie’

Thorium-reactoren hebben dezelfde onbeperkte stroomlevering als kerncentrales, ook zonder CO2-uitstoot, maar met veel minder afval, dat bovendien een afbreektijd heeft van 300 jaar in plaats van 10.000 jaar.

De grondstof thorium zit in zand en gesmolten zout en is overal voorhanden. De kennis over thorium bestaat al net zo lang als de kennis over kernenergie. Destijds is gekozen voor verdere ontwikkeling van kernenergie vanwege de grondstof plutonium, waar wapens van gemaakt konden en kunnen worden. Nóg een reden om voor de toekomst te kiezen voor thorium!

M. Roosenboom,

Den Haag