Ongeval met enorme opblaasbare glijbaan loopt met sisser af

Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebeurde op het moment dat er in het park een vuurwerkshow zou starten. Daarvoor hadden zich 12.000 mensen verzameld. Volgens sommige getuigen zaten er op het moment van het ongeval zeer veel kinderen op de glijbaan. Woking ligt 35 kilometer ten zuidwesten van de Britse hoofdstad Londen.

In juli raakten nog zes kinderen gewond toen in Emmen een iets kleiner springkussen omviel. Ook in Esbeek (Noord-Brabant) gebeurde recentelijk een ongeval met een springkussen.

Bekijk ook: Zes kinderen gewond bij omvallen springkussen Emmen

Bekijk ook: Twee kinderen gewond nadat springkussen omvalt