Boze Indiërs doden tijger met tractor

De dorpelingen gingen in de aanval nadat een man uit het gebied was toegetakeld door een tijger. „Terwijl wij de gewonde man overbrachten naar het ziekenhuis, omsingelden dorpelingen de grote kat. Ze verpletterden het dier met een tractor”, zei de onderdirecteur van het reservaat tegen de krant Hindustan Times. De aangevallen man overleed later aan zijn verwondingen.

Enkele dagen eerder was ook al ophef ontstaan over de dood van een tijger die mogelijk dertien mensen had gedood. Jagers schoten het dier dood na een klopjacht. Dierenrechtenactivisten zeggen dat mensen de leefgebieden van tijgers binnendringen, met conflicten tot gevolg.