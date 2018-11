Toestel Lion Air had kapotte snelheidsmeter

Deze airspeedmeter waarmee de snelheid in de lucht wordt gemeten zou de laatste vier vluchten al onklaar zijn geweest. De onderzoekers hebben deze informatie uit de zwarte doos met vluchtgegevens gehaald die vorige week is gevonden. Het is volgens experts nog te vroeg om uitspraken te doen over de oorzaak van de crash, die vrijwel zeker aan 189 mensen het leven heeft gekost.

De vrijwel nieuwe Boeing 737 MAX 8 van Lion Air stortte vorige week kort na het opstijgen neer in de Javazee. KNKT heeft Boeing en de Amerikaanse Onderzoeksraad NTSB (National Transportation Safety Board) gevraagd extra inspecties in te stellen voor deze toestellen. Wereldwijd zijn er 219 van 737 MAX-toestellen geleverd.

Maandag is de zoektocht naar lichamen en de tweede zwarte doos hervat.

