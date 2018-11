’Lieke óók in haar nakie...’

Lieke van Lexmond gaat een datingshow presenteren waarbij de kandidaten in hun nakie komen te staan. Op het artikel hierover in De Telegraaf, zie ik Lieke met een rok tot over haar knieën, een trui met lange mouwen tot over haar polsen en een col tot aan haar kin.

Nee Lieke, kandidaten naakt, dan ook de presentatrice naakt. Kijk, dan gebeurt er wat op de tv, precies zoals je het wilt, met de kijkcijfers...

Lea Koblens-Morsch, Amstelveen