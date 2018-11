Vier jaar voor Toufik die Robbie voor dood achterliet

Hij liet het slachtoffer die terugkeerde van een gezellige stapavond voor dood achter en ging ervandoor in zijn blauwe Citroën C3.

Een poging tot doodslag, vindt de rechtbank. Naast de celstraf kreeg de man ook een rijverbod voor vijf jaar.

Het ongeluk deed zich voor in een zone waar maximaal 30 kilometer per uur gereden mag worden. Het was er op dat moment druk met uitgaanspubliek.

Volgens de rechtbank is het een wonder dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen. Het slachtoffer werd door de klap meters de lucht in geslingerd. Hij raakte ernstig gewond.

In het vonnis hekelt de rechtbank de opstelling van de verdachte: Toufik al B. heeft geen verantwoordelijkheid genomen en geen berouw jegens het slachtoffer getoond. De man was al eerder veroordeeld voor onder meer dronken rijden en het doorrijden na een ongeval. Het Openbaar Ministerie had vijf jaar geëist.

Nachtmerrie

Robbie werd lange tijd in een kunstmatige coma gehouden. Zijn herstel verliep moeizaam. December 2017 verbleef hij in een revalidatiecentrum. Hij kon toen een stukje lopen en zitten, maar praten lukte nog altijd niet. Het was destijds de vraag of hij volledig zal herstellen. Hij raakte ook blind aan één oog. „De vooruitzichten zijn niet goed helaas. We leven in een nachtmerrie”, aldus een zus van het slachtoffer destijds tegen Omroep Brabant.

