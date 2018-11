Overleg over veiligheid Nederlandse gezant in Pakistan

Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten verder niks te kunnen zeggen over de kwestie. ,,Veiligheid nemen we heel serieus."

Het Pakistaanse ministerie van Binnenlandse Zaken meldde eind vorige maand dat de ambassadeur doelwit zou zijn van ,,elementen die zijn geassocieerd met Tehreek-e-Labbaik". Buitenlandse Zaken zegt ,,op de hoogte van de inhoud" van de brief te zijn. Volgens het document - naar buiten gebracht door journalist Harald Doornbos - moet de veiligheid rond de ambassade in Islamabad worden versterkt.

Eind augustus organiseerde de TLP een grote protestmars in Pakistan tegen het plan van Wilders om in een afgesloten deel van de Tweede Kamer een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te houden. De Pakistaanse autoriteiten zetten honderden militairen in om diplomatieke posten te beschermen in Islamabad.

De Nederlandse ambassadeur in Pakistan werd destijds op het matje geroepen vanwege de cartoonwedstrijd. En een Nederlandse handelsmissie naar Pakistan in november werd uitgesteld. Wilders besloot uiteindelijk de cartoonwedstrijd af te blazen.

De TLP verzet zich ook tegen de vrijlating voor Asia Bibi, een christelijke vrouw die vorige week door het Pakistaanse Hooggerechtshof werd vrijgesproken van godslastering. Haar advocaat is naar Nederland gevlucht.

Maandag meldde persbureau Reuters nog dat het twitteraccount van de leider van de TLP zou zijn geblokkeerd. Het account van TLP-leider Hussain Rizvi zou oproepen tot ,,haat en geweld''.