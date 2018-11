Nog steeds vermiste Daniëlle (16) ’in verkeerde kringen’

Het ging al een tijdje niet zo goed met Daniëlle, vertelt haar vader. Ze verkeerde in ’verkeerde kringen’ in Zoetermeer. Daarom verhuisden haar ouders in 2016 naar een afgelegen boerderij in het Groningse dorp Vriescheloo; dat zou meer rust creëren.

De afgelopen tijd gaat het echter niet goed. Daniëlle verbleef inmiddels in een gesloten inrichting op de Veluwe maar verdween toen ze aan het winkelen was met een begeleider in Arnhem.

Dat gebeurde bijna twee weken geleden. Vader Alex Neuféglise roept nu de hulp van het publiek in. „Voor iedereen die denkt haar te herkennen, neem alsjeblieft contact op met de politie”, zegt hij tegen RTV Noord.

„En aan Daniëlle zelf: meisje, als je dit ziet, en je kunt laten weten dat het goed met je gaat: stuur een kaartje, bel, dan weten we tenminste dat het goed met je gaat. We houden van je.”