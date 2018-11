Vrachttrein slaat op hol: 92 kilometer zonder bestuurder

Het bedrijf meldt dat de trein wegreed toen de machinist was uitgestapt om een controle uit te voeren. Het voertuig denderde vervolgens richting de stad Port Hedland. De controlekamer van BHP in Perth liet de trein uiteindelijk van de rails lopen. Het mijnbedrijf zegt het incident te onderzoeken met de autoriteiten.

BHP heeft zo’n 1000 kilometer spoor in Pilbara, een regio waar veel ijzererts in de grond zit. De grondstoffen worden via Port Hedland verscheept naar buitenlandse klanten. Het mijnbedrijf legde vanwege het incident al het eigen treinverkeer stil in de regio, waar het treinen laat rondrijden die bijna 3 kilometer lang zijn.