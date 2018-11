Dierenrechtenorganisaties tonen schokkende beelden paardenmarkt

Ⓒ Screenshot

HEDEL - Op de paardenmarkt in Hedel, die maandagochtend van start is gegaan, zijn door Animals Today en Stichting Dier&Recht heftige beelden gemaakt waarop te zien is hoe er ruw met de dieren wordt omgegaan en een aantal van hen in paniek zijn. Op één video is te zien hoe een paard omhoog komt en vervolgens achterover klapt.