Real Madrid bouwt tv’s in urinoirs: nooit meer een doelpunt missen

De nieuwe, hypermoderne urinoirs van Real Madrid. Ⓒ Twitter

MADRID - Het is de nachtmerrie van menig voetbalfan in een stadion. Een doelpunt missen terwijl je net even een bezoekje aan het toilet brengt. Bij Real Madrid is dat binnenkort verleden tijd, want de schatrijke Spaanse topclub heeft besloten om tv-schermen in de urinoirs te plaatsen. Dat meldt de Spaanse sportkrant AS.