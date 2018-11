Man opgepakt na schoten bij school Amsterdam

De omgeving van de school is afgezet. Ⓒ Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - Bij het Pieter Nieuwland College in Amsterdam is maandagmiddag rond 14.35 uur geschoten met een vuurwapen, meldt de politie. Er is één verdachte, een man, aangehouden. Bij hem is een vuurwapen aangetroffen. Er zijn geen berichten van gewonden. Drie anderen zijn opgepakt omdat ze zich niet wilden identificeren.