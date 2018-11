Leraar rommelt met examens: van onvoldoende naar voldoende

Het voorval lijkt zich vooralsnog te beperken tot de examenresultaten van de twaalf deeltijdstudenten van de opleiding monteur koude- en klimaatsystemen. Ⓒ ANP

DEN BOSCH - Een leraar van het Koning Willem I College in Den Bosch is maandag de laan uit gestuurd omdat hij heeft geprobeerd de examenresultaten van twaalf studenten te manipuleren. Op de beoordelingsformulieren van een praktijkexamen verhoogde hij de scores van een onvoldoende naar voldoende of van voldoende naar goed. De mbo-opleiding heeft dat maandag bekendgemaakt.