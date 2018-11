Uitslag stelling: ’Star Wars wordt realiteit’

Generaal Leo Beulen, commandant van de Landstrijdkrachten, stuurt aan op verdere robotisering van het leger en zoekt daarvoor de steun van politiek Den Haag. Maar killer robots jagen veel stellingdeelnemers schrik aan. Bijna zes op de tien deelnemers vrezen dat met deze autonome wapensystemen, uitgerust met kunstmatige intelligentie, de drempel om oorlog te voeren fors wordt verlaagd. „Het brengt een oorlog dichterbij omdat de inzet van mensenlevens op het slagveld - lees: soldaten - niet zo hoog is”, schrijft een tegenstander van killer robots.

Andere opposanten benadrukken de oorlogsvoering 2.0: „Omdat de oorlog niet meer daadwerkelijk van dichtbij wordt meegemaakt, zal er eerder een besluit genomen worden om een oorlog te beginnen. Het besluit is dan ’makkelijker’.” En een ander valt bij: „De voorloper van deze killer robots zijn de onbemande drones die de VS in het Midden-Oosten regelmatig inzet. Het gemak waarmee de VS dat doet is een slechte voorbode van killer robots. Het wordt een computerspelletje en een ver van mijn bed show.”

Velen zijn ook bang dat killer robots in verkeerde handen vallen. „Levensgevaarlijk!”, klinkt het fel in een reactie van één van de vele ongeruste deelnemers, die benadrukt dat ’alle systemen ter wereld gehackt kunnen worden’. „Oorlogen worden makkelijker gestart en de uiteindelijke slachtoffers zullen de burgers zijn. Star Wars wordt realiteit.” „Terroristen kunnen deze dan ook gebruiken”, vult weer een ander aan.

Ook de gedachte dat autonome wapensystemen met kunstmatige intelligentie de mens op den duur zullen overrulen of vernietigen, laat sommigen niet los. „We zijn gek geworden. Autonome wapens gaan een keer besluiten dat de mens hun grootste vijand is”, beklemtoont een tegenstander. Maar de meesten (93 procent) zijn ervan overtuigd dat de mens de eindbeslissing neemt over het afvuren van wapensystemen. „Het is nog altijd de mens die de robot moet aansturen. Een robot kan alleen de dingen doen die door een mens zijn geprogrammeerd.”

Iets meer dan de helft (52 procent) steunt de vredesbeweging Pax die een wereldwijd verbod wil op killer robots. En van zes op de tien deelnemers zouden de VN het voortouw moeten nemen op een beperking, c.q. afschaffing van deze nieuwe wapensystemen. Toch geloven velen dat de komst van killer robots niet meer te stoppen is. „We zijn de vraag al lang voorbij of er killer robots gaan komen. Dat ze komen, ligt wel vast”, veronderstelt een respondent, die veel medestanders op dit gebied kent.

De robotisering van strijdkrachten zal een groot effect hebben op het militair-industrieel complex in het Westen en het Oosten, verwachten velen. „De wapenwedloop is weer gestart. Anti-killerrobots? Iedereen heeft één of meer beschermende drones nodig die uitkijken naar killer drones”, voorspelt een respondent. „Het zoveelste gevaarlijke speeltje van de wapenindustrie om hun zakken te vullen aan andermans ongeluk”, foetert een ander.