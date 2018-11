13 miljoen Congolezen lijden ernstige honger

Ongeveer 6 miljoen kinderen in Congo moeten als ondervoed worden beschouwd. Ⓒ REUTERS

KINSHASA - Het aantal mensen in het Democratische Republiek Congo dat ernstige honger lijdt is explosief gestegen als gevolg van de aanhoudende conflicten in het het land. Ruim 13 miljoen mensen hebben niet meer genoeg te eten, tegen 7,7 miljoen vorig jaar. Ongeveer 6 miljoen kinderen in Congo moeten als ondervoed worden beschouwd.