Huiveringwekkende verklaring van bankier over moord op Nederlandse pornoster

Volgens Fontana bracht hij de Nederlands-Italiaanse Carol - in de seksindustrie bekend onder de naam Charlotte Angie - om het leven tijdens het maken van een pornofilm. „Ze was vastgebonden aan een lapdancepaal en had een zak over haar hoofd. Ik begon haar met een hamer over haar hele lichaam te slaan, niet hard. Toen ik bij het hoofd kwam, begon ik er hard op te slaan. Ik weet niet waarom. Ik weet niet wat er met me gebeurde. Ik wist niet wat ik anders moest doen en heb haar de keel doorgesneden met een keukenmes. Ik heb een half uur naar haar gekeken en toen ging ik naar huis.” Vervolgens zou hij ’een bijl en een metalen ijzerzaag’ hebben gekocht om het lichaam op een later moment in stukken te zagen.

Sms’jes

De twee hadden elkaar in 2020 op Instagram ontmoet. Fontana zou zijn vrouw voor Carol hebben verlaten. Na de moord wilde hij twee maanden doen geloven dat de jonge vrouw nog in leven was. Hij stuurde sms-berichten vanaf haar mobiele telefoon. „Ik wilde mensen laten geloven dat ze nog leefde.”

Na een lang verhoor bij de carabinieri bekende Fontana dat hij ’er drie dagen over deed’ om haar lichaam in stukken te hakken. Ook zou hij hebben geprobeerd tijdens een verblijf in een bed and breakfast haar resten op een barbecue te verbranden. Hij gebruikte daarbij alcohol om het vuur aan te wakkeren. Uiteindelijk dumpte hij de overblijfselen in de bergen van Borno (bij Brescia), tijdens een vakantie in een hotel in Boario Terme. „Ik vertel dit alles omdat ik deze last van me af wil gooien”, zei Fontana, volgens de aantekeningen van rechercheurs waar Italiaanse media over beschikken.

’Pornowereld verlaten’

De resten van Angie werden op 20 maart gevonden. Volgens Fontana, die ook foodblogger en fotograaf is, vermoorde hij haar op 10 of 11 januari al. In de twee maanden die volgden, wist hij kennissen van Angie om de tuin te leiden. Fontana zou hebben laten weten dat ’ze haar leven wilde veranderen en de pornowereld wilde verlaten’.

Om sporen uit te wissen zou hij het appartement van Carol, waar de moord plaatsvond, hebben schoongemaakt. Ook kocht hij op Amazon een diepvrieskist om de resten te bewaren. Uiteindelijk koos hij ervoor om - na wat omzwervingen met de lichaamsdelen - ervoor de resten te dumpen in de bergen.