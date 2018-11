’Alles is beter dan afschieten edelherten’

De dierenbescherming, vogelbescherming, Faunabescherming, en de stichtingen Stamina en Dierbaar Flevoland probeerden maandag in een langdurig kort geding samen met advocaten en een halve zaal vol deskundigen, voorzieningenrechter Marlies Braeken urenlang zover te krijgen dat ze de provincie verbiedt om de edelherten te doden.

Ooit bestond de kudde uit 54 dieren. Volgens de meest recente telling zijn het er 2320. De provincie wil dat aantal terugbrengen tot 490, uit vrees voor een herhaling van de taferelen van vorige winter. Toen stierf 60 procent van de grote grazers door voedselgebrek, probeerden actievoerders de dieren te voeren, en werden boswachters bedreigd. Daarnaast zouden de edelherten natuur vertrappen en opeten die van belang is voor vogels, zegt de provincie.

,,We willen een ‘reset’ van het gebied”, sprak advocate Liesbeth Schippers van Flevoland. Om het woord afschot te vermijden, want daar krijgen veel mensen rode vlekken van voor de ogen.

De natuurorganisaties zijn eensgezind in hun afschuw over het doodschieten van gezonde dieren, maar verschillen van mening over wat er dan wél moet gebeuren. Zo wil Faunabescherming de natuur z’n gang laten gaan. ,,Sterfte hoort erbij. Dat komt niet door het hek, niet door de boswachter. Dat is de natuur, en die moet z’n gang kunnen gaan.”

Vertegenwoordigers van de natuurorganisaties, advocate Schippers en rechter Braeken. Ⓒ Illustratie Petra Urban

Dat vindt ook Dierbaar Flevoland: ,,Er is een ontzettend groot belang dat de Oostvaardersplassen als natuurgebied wordt gehandhaafd. Met bijvoeren maak je het probleem alleen maar erger.”

De dierenbescherming pleit voor het afschermen van delen van het gebied voor grote grazers, waardoor de natuur - en wellicht ook de vogelstand - zich op die plekken kan herstellen. Stichting Stamina wil eigenlijk helemaal geen grote grazers in de Oostvaardersplassen. ,,Dan krijg je ieder jaar het wrede ritueel van dieren die doodvriezen en verhongeren.”

De huidige populatie edelherten moet van Stamina echter wel de winter worden doorgeholpen door bij te voeren. Ondertussen zou naar andere oplossingen moeten worden gezocht. Zoals geboortebeperking.

De vogelbescherming zegt dat de Oostvaardersplassen ook bestemd zijn voor vogels die volgens Flevoland nu in de verdrukking komen. Volgens een ecoloog is het aantal broedvogels in de randzone afgenomen van 4500 in 1997, naar minder dan een kwart. En ook andere vogelsoorten zouden zijn teruggelopen van 5000 naar 80.

Maar de vogelbescherming is tegen overhaaste maatregelen zoals doodschieten van dieren die volgens de andere natuurorganisaties niet eens schuldig zijn aan het verdwijnen van vogels.

De provincie Flevoland heeft ondertussen haast en gaf Staatsbosbeheer al een vergunning om te beginnen met schieten. Er kunnen volgens de advocate slechts twintig dieren per dag worden afgeschoten en over drie maanden moeten de jagers stoppen vanwege het broedseizoen. Volgens Faunabescherming is de zeearend nu al broedplaatsen aan het uitzoeken. Nu schieten, betekent dat de zeearend verdwijnt. En dan staat Lelystad met de afbeelding van een grote zeearend bij de toegang naar de stad toch lelijk voor schut, aldus voorzitter Harm Niessen.

In een uitbreiding van het leefgebied via de Oostvaarderswissel naar het Horsterwold ziet de provincie niets. Dan breidt de populatie edelherten zich nog verder uit.

De voorzieningenrechter doet 19 november uitpraak. Tot die tijd mag er geen edelhert worden doodgeschoten.