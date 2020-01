Kerk VS geeft man aan na biecht, echtgenote eist miljoenen

Haar man biechtte bij een geestelijke op dat hij een kind seksueel had misbruikt, waarna de kerk, de Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Salt Lake City, hem aangaf bij de autoriteiten. Die arresteerden de man en hij ging voor vijftien jaar de cel in.

Zijn echtgenote Kristine Johnson eist nu een schadevergoeding van 9,5 miljoen dollar (ruim 8,5 miljoen euro). Dat ziet ze als compensatie voor het verlies van inkomen, de emotionele schade en het verliezen van haar man door deze situatie. Ook wordt er een extra 40.000 dollar (36.000 euro) geëist voor de kosten van de rechtszaak.

De vrouw vindt ook dat de kerk het eigen beleid negeerde door de biecht niet geheim te houden. Een woordvoerder van de instelling zegt dat „de kerk vindt dat leiders en leden moeten voldoen aan alle wettelijke verplichtingen om misbruik aan burgerlijke autoriteiten te melden.”