Foutje: student laat Uber 400 kilometer omrijden

De student had zich vergist in de postcode, toen hij zijn bestemming in de app moest invoeren. Toen de Uber er was, stapte de man in en viel hij in slaap. Dat hij een fout had begaan, ontdekte hij pas 400 kilometer verderop. In gesprek met The Newcastle Tab zegt hij: „Toen ik wakker werd, dacht ik dat ik nog aan het dromen was.” De man kon maar niet geloven dat hij tot zoiets in staat kon zijn.

Terugreis

Ook de terugreis van de Brit verliep niet geheel vlekkeloos: hij miste zijn lessen op de universiteit en riskeerde een boete toen hij de trein terug naar huis nam. De conducteur had gelukkig begrip voor de situatie en spaarde de man.

Volgens de Britse nieuwssite heeft de man zijn chauffeur alsnog een beoordeling van vijf sterren gegeven in de app van Uber.