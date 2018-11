Verkrachters Libië sneller gestraft met sancties

„Seksueel geweld tegen migranten zien we terug op de hele migratieroute via Libië”, licht minister Blok (Buitenlandse Zaken) toe. „Daarom is het goed dat een van de sanctiegronden dit nu expliciet benoemt. Hiermee liggen de directe en indirecte daders van deze gruweldaden onder het internationale vergrootglas.”

Een half jaar geleden legde de Veiligheidsraad ongeëvenaarde sancties op aan zes mensenhandelaren in Libië, eveneens op initiatief van Nederland, dat dit jaar lid is van het hoogste politieke orgaan op het wereldtoneel.

„De eerdere sancties hadden een belangrijk afschrikwekkend affect, deze criminelen voelden zich in een hoek gedrukt.”