BOinK: ’Juist gevaar door Stint-verbod’

In de afgelopen drie jaar hebben er liefst 10.000 ongevallen plaatsgevonden in een straal van 150 meter bij scholen, stellen Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BM). Bij 40 scholen vielen er ook doden.

Sinds het Stint-verbod op 1 oktober is de situatie onveiliger geworden, betogen de brancheorganisaties. BOinK heeft ’meerdere klachten over bijna-ongelukken’ ontvangen. De organisaties maken zich vooral zorgen over het feit dat kinderen die eerst per Stint vervoerd werden, nu in grote groepen lopend over straat gaan. Soms moeten ze oversteken bij complexe verkeerskooppunten waar vaak geen zebrapaden zijn.

De belangenclubs pleiten voor de introductie van een nieuwe, verbeterde Stint, die wel de weg op kan. De Tweede Kamer steunt het huidige rijverbod.