Italianen onnodig overleden

Een vader reageert emotioneel, nadat hij zojuist zijn overleden kind heeft geïdentificeerd. Ⓒ AFP

ROME - Al wordt Italië nog zo geteisterd door natuurrampen, er zijn ook veel menselijke fouten gemaakt waardoor er zoveel doden zijn gevallen: 32 alleen al in de afgelopen week. Veel slachtoffers hadden kunnen worden vermeden als iedereen zich aan de wet had gehouden. Zo is er sprake van massale illegale woningbouw, vooral in het zuiden van het land. De gevolgen hiervan zijn soms dramatisch.