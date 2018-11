Tilburgs griezelfeest valt in het water

Volgens Omroep Brabant vielen groepen jongeren elkaar fysiek en verbaal lastig en werden ook jonge meisjes door oudere jongens omsingeld en lastiggevallen. Getuigen spreken van aanrandingen, in vier gevallen. De belaagde meisjes zijn uit het water gehaald. Stappegoor wordt door de gemeente geëxploiteerd. Of er daadwerkelijk sprake was van aanranding moet volgens de gemeente nog worden uitgezocht.

Er waren bijna 500 mensen aanwezig van allerlei leeftijden. Kinderfeestjes, kleine kinderen, groepjes kinderen van 12 tot 17 jaar oud. Die groepen kregen het vooral met elkaar aan de stok. Mogelijk waren tijdens de Halloweenparty ook jongens in het zwembad aanwezig met een zwembadverbod. De controle op kaartjes was niet waterdicht.

Omdat de sfeer steeds grimmiger werd, moest het feest voortijdig worden beëindigd. „De sociale veiligheid en de zwemveiligheid kon niet meer worden gegarandeerd”, zo zegt een gemeentewoordvoerder tegen Omroep Brabant. Ook het ontruimen van het bad verliep overigens niet zonder slag of stoot. Er werd onder meer met stenen gegooid.